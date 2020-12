Paraíso do Sul firma parceria com Cerro Branco para construção de rede d’água no Rodeio do Herval

Na quarta-feira, dia 30 de dezembro, estiveram reunidos no gabinete do prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, o prefeito eleito de Cerro Branco, Edson Lawall juntamente com sua comitiva, para tratar a respeito da elaboração de um projeto em parceria, para construção de uma rede d’água na localidade de Rodeio do Herval que faz divisa entre Paraíso do Sul e Cerro Branco. Atualmente a localidade tem seu abastecimento através de fontes naturais próprias, onde já havia sido instalado um transformador trifásico para auxiliar no abastecimento. Após vários anos de reivindicações dos moradores e juntamente com o auxílio do vereador, Breno Ronivon, foram realizadas reuniões para debater o assunto.

No ato estiveram presentes, além dos já citados, a assessora jurídica da prefeitura de Paraíso do Sul, Priscila Orquiz, o secretário de Agricultura e Pecuária, Valdir Temp, o vice-prefeito, Paulinho Altermann, e Marta Puntel representando os moradores da localidade de Rodeio do Herval.

Ficou acordado, através de um Termo de Compromisso, que Paraíso do Sul ficará responsável pela construção da rede d’água, que será em torno de 1,5km de extensão, a qual beneficiará aproximadamente 15 famílias; e Cerro Branco ficará responsável por realizar a perfuração do poço artesiano que abastecerá a rede, assim como também realizar a manutenção, distribuição e a cobrança das taxas de fornecimento

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul