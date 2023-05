Paraíso do Sul: Feira do Livro da Escola Presidente Afonso Pena iniciará nesta quinta-feira

Iniciará nesta quinta-feira, dia 25, e segue até o sábado, dia 27, na Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Afonso Pena, em Paraíso do Sul, a 19ª Feira do Livro e 12ª Feira do Livro Infantil. Neste ano, os patronos dos dois eventos são os Bombeiros Voluntários de Paraíso do Sul.

Na programação está a comercialização de livros, atividades pedagógicas, apresentações artísticas e musicais, homenagem, brinquedos infláveis, Dia da Solidariedade, Almoço da Família, mateada e muito mais.

Feira do Livro é uma promoção da Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Afonso Pena, com apoio do Círculo de Pais e Mestres (CPM), Conselho Escolar, Revistaria Nascente, Distribuidora de Livros Santa Rita, Emater, Sesc, Rotary Club e Bombeiros Voluntários de Paraíso do Sul.

PROGRAMAÇÃO

Dia 25 – Quinta-feira

19h – Abertura e início da visitação

Homenagem aos Bombeiros Voluntários

Apresentação do Grupo #Libras AP

Apresentação musical

Dia 26 – Sexta-feira

8h30min – Início da visitação

Grupo de Teatro Saltimancos de Agudo

9h – Fala dos escritores: Athos Mirollo, Moisés Menezes e José Luiz dos Santos

10h30min – Apresentação teatral

13h30min – Grupo de Teatro Saltimancos de Agudo

14h – Fala dos escritores: Athos Mirollo, Moisés Menezes e José Luiz dos Santos

16h – Apresentação teatral

19h – Apresentação do Grupo de Percussão Linguerre de Dona Francisca

19h30min – Apresentação do grupo de Danças Folcóricas Alemãs de Restinga Sêca – Jugendfreund

20h – Apresentação musical com Edir Rodrigues e Danielson Schutz

Dia 27 – Sábado

9h – Início das atividades do Dia da Solidariedade e início da visitação

(Quiropraxia japonese, Emater, Artesanato, Rotary Club, maquiagem, massagem, produtos Natura, Mary Key e Avon, Projeto Flores Para Todos, Florescer, SEG e óleos Essenciais)

11h30min – Almoço da Família

14h – Apresentações de alunos

16h – Show de encerramento com a Banda Vug 3