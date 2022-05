Paraíso do Sul: Feira do Livro da Escola Afonso Pena será de 26 a 28 de maio

Ocorrerá de 26 a 28 de maio a 18ª Feira do Livro e 11ª Feira do Livro Infantil da Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Afonso Pena, de Paraíso do Sul.

Com as atividades realizadas nas dependências do educandário, as patronesses do evento são as professoras Adriana Bittencourt Pereira, Clara Celina Ferreira Dias e Nereida da Silva Ayres.

Na programação está apresentação de projetos, palestras, contação de histórias, apresentações musicais, recreação, espetáculo teatral, entre outras atividades como o Dia da Solidariedade e Dia da Família na Escola com o Almoço da Família e diversos serviços ofertados como artesanato, maquiagem, produtos de beleza, brechó, massagem, exames laboratoriais e muito mais.

PROGRAMAÇÃO

26/05 – Quinta-feira

8h30min – Abertura e início da visitação à Feira do Livro – Apresentação do Projeto Libras AP em homenagem às patronesses

9h45min – Apresentação da Orquestra do I. E. E. João Neves da Fontoura

10h30min – Papo Responsa (alunos 6º Ano e Ensino Médio) Tema: Prevenção as drogas, violência e o papel da polícia na sociedade

10h30min – Contação de histórias – Mônica Vicco

* Brinquedos infláveis e cama elástica

14h – Papo Responsa (alunos 7º, 8º e 9º Ano) Tema: Prevenção as drogas, violência e o papel da polícia na sociedade

14h – Contação de histórias – Mônica Vicco

16h – Apresentação da Orquestra do I. E. E. João Neves da Fontoura

16h30min – Apresentação da Banda da E.M.E.F Rodrigues Alves

* Brinquedos infláveis e cama elástica

19h – Apresentação da Orquestra do I. E. E. João Neves da Fontoura

20h – Palestra “Comportamento, autoestima e inteligência emocional” – Cecília Chaves

27/05 – Sexta-feira

8h30min – Abertura e início da visitação à Feira do Livro

* Roda de conversa sobre a importância da leitura

9h – Apresentação de fósseis da Quarta Colônia com o paleontólogo Rodrigo Temp Müller – Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa), Contação de histórias Clube da Gurizadinha com Iolanda Wilhelm

9h45min – Apresentação teatral – Oficina de Teatro AP

10h30min – “Dois Meninos” – Escritor Leonardo José Andriolo

* Presença do Senhor Dino, cama elástica, brinquedos infláveis, Kira e animação cultural

14h – Roda de conversa sobre a importância da leitura

14h30min – Apresentação Teatral – Oficina de Teatro AP, Contação de histórias – patronesse Nereida da Silva Ayres – Clube da Gurizadinha com Iolanda Wilhelm

15h30min – “Dois Meninos” – Escritor Leonardo José Andriolo

16h30min – Apresentação Grupo de Danças do Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

* Presença do Senhor Dino, cama elástica, brinquedos infláveis, Kira e animação cultural

19h – Escola de Danças I.A.C. Raquel Melo

20h – Recital de Teclado Solo Repertório: Clássico, MPB, Internacional e Canções Gaúchas com Sidnei Hörbe

28/05 – Sábado

– Dia da Solidariedade e Dia da Família na Escola

8h30min – Início das atividades, dos serviços ofertados e visitação à Feira do Livro

9h30min – Escritora Lia Mara — Importância do estudo, amor próprio e decisões

10h30min – Escritora Roberta Trevisan com “Matilda – Clube da Leitura”

11h30min – Almoço da Família – Risoto – R$ 15,00

14h – Homenagem às famílias – Apresentações dos alunos

16h – Show de encerramento com a Banda NR86

* Presença durante todo dia da Biblioteca Itinerante do Projeto Despertando a Formação Inteligente por meio da Leitura Antonio Meneghetti Faculdade (AMF)

* Mateada

– Serviços oferecidos neste dia:

Espaço do CFC, Emater, Rotary, Projeto Flores para Todos, Florescer, Yoga, brechó, artesanato, maquiagem, produtos Natura e Avon, massagem e exames laboratoriais.