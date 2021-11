Paraíso do Sul entrega sementes do projeto Sementes Banrisul

Ocorreu na sexta-feira, dia 19, a entrega de sementes do projeto Sementes Banrisul, durante a realização da Feira Orgânica do Grupo Flor&Ser Agroecológico, no município de Paraíso do Sul. Foram entregues sementes de hortaliças e plantas de cobertura do solo para os associados da Associação de Produtores Flor&Ser Agroecológico.

As sementes fazem parte do Projeto Sementes Banrisul, desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal e Emater/RS-Ascar, e tem como objetivo fomentar a produção de alimentos agroecológicos para comercialização e geração de renda das famílias beneficiárias, promovendo a diversificação produtiva e o protagonismo das mulheres.

Estiveram presentes no ato da entrega o secretário municipal de Agricultura, José Orestes Lovato, o gerente da agência local do Banrisul, Rodrigo Ruschel, os extensionistas rurais Adriana Pereira, Cássio Augusto Milbradt e Diego Katzer e representantes das sete famílias beneficiárias, produtoras de alimentos agroecológicos, Rosiéli Lüdtke, Janaína Vidal da Silva, Tatiana Schott, Adão do Nascimento, Almiro Lüdtke, Rosângela Lüdtke, Celso de Menezes e Francisco Huff.

Fonte: Emater