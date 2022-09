Paraíso do Sul: Eleitos os vereadores mirins da Escola Afonso Pena

A Escola Estadual Presidente Afonso Pena participa da edição deste ano do Programa Vereador Mirim da Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul. No cronograma da proposta, os vereadores estiveram no educandário dialogando com as turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Foram apresentadas temáticas acerca da função do vereador, Lei Orgânica do Município, estrutura e funcionamento do legislativo.

Nesta semana, desde a segunda-feira, dia 26, os professores e coordenadores do programa realizam visita à Câmara com os estudantes. Na oportunidade, eles são recebidos pelos legisladores e funcionários, quando conhecem a estrutura da Casa do Povo.

A presidente da Câmara, Patrícia Parreira, conta que o projeto culminará com a Sessão Mirim, no dia 10 de outubro, com a participação dos vereadores eleitos no educandário. A escolha dos vereadores mirins foi coordenada pela Escola Afonso Pena.

Ao todo, 16 alunos se inscreveram no processo de votação. A escolha aconteceu nesta quarta-feira, dia 27, quando foram conhecidos os nove mais votados que são: Liege Andrecia Radiske, Artur Henrique da Silva, Douglas Emanoel de Sena, Eduarda Cristina Ziemann, Évelyn Esther Bundt, Carol Carla Schüller, Tainá Martins Vogt, Hevelyn Tiele Machado.

Agora, eles irão elaborar suas proposições que serão apresentadas e defendidas na Sessão Mirim.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul