Paraíso do Sul e Agudo recebem atração cultural itinerante de Natal

Num ano atípico para o mundo inteiro, todas as festividades precisaram ser adaptadas. E assim, o tradicional Papai Noel e as ações de Natal também passam por uma adaptação ao momento.

Neste contexto, Paraíso do Sul e Agudo receberão um momento diferente, proposto pela Dickow Alimentos e o Arroz Rei Arthur.

Uma turma de duendes, lideradas pelo Papai Noel, vai passar pelas ruas da cidade, em um trenzinho decorado. Com muita música, roupas coloridas e alegria, a trupe quer espalhar uma mensagem de fé e esperança para crianças e adultos de todas as idades.

Os eventos serão a partir das 17h. Dia 15 em Paraíso do Sul e dia 16 em Agudo. O espetáculo itinerante é protagonizado pela Companhia Armazém Cultura e Entretenimento. A Direção é de Ricardo Paim e Patrícia Garcia. A ação faz parte do Projeto Balaio, com financiamento da Lei de Incentivo Federal, Ministério do Turismo.

Com informações da Prefeitura de Agudo

Foto: Ronald Mendes