Paraíso do Sul decreta Situação de Emergência devido a estiagem

O prefeito em exercício de Paraíso do Sul, Paulinho Altermann assinou, nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, o Decreto nº 013/2020, que declara em situação anormal caracterizada como Situação de Emergência, área do município de Paraíso do Sul atingido por estiagem.

Foi realizado um levantamento dos prejuízos nas culturas oriundas da falta de chuvas, especialmente nas lavouras de arroz, soja de várzea e soja em coxilha, tabaco, milho; na pecuária, com morte de animais e redução da produtividade de vacas de leite; na produção de cana de açúcar, feijão, e olericulturas.

Os índices pluviométricos dos últimos meses foram inferiores às médias dos últimos anos, para os meses de novembro e dezembro de 2019.

Considerou-se também a deficiência hídrica do interior do município, havendo falta de água para o consumo humano em aproximadamente vinte famílias das localidades de Capão Grande, Linha Paraguassú e Linha Travessão, verificando-se também pouca água em córregos e demais cursos d’água.

Conforme laudo técnico para comprovação de perdas emitido pela Emater/RS-Ascar, o estimado de perdas é de R$ 19.843.763,17 no município.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul