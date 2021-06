Paraíso do Sul: Construção do piso da cobertura metálica é finalizada

Iniciativa do prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, tomou forma a obra da cobertura metálica que tem também finalizada a construção do piso, o que favorecerá a comunidade em geral, trazendo melhores condições e economia aos cofres públicos.

Em razão os gastos elevados com aluguel de lonões e tablados para festas de aniversário do município, com cerca de R$ 50 mil, a Prefeitura de Paraíso do Sul decidiu pela construção do pavilhão, ao lado do ginásio municipal, a fim de servir para todo e qualquer evento público dos paraisenses.

A empresa S & F Indústria Metalúrgica Ltda. foi a responsável pela obra, com o auxílio da equipe da Secretaria Municipal de Obras durante todo o processo. A construção do piso foi finalizada ainda no mês de maio e foi feita com piso polido de alta resistência e durabilidade.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul