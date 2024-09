Paraíso do Sul: Confraternização de Corais reúne talentos locais e regionais em noite de celebração musical

No último sábado, dia 14, a Comunidade Evangélica Luterana Rincão da Porta, em Paraíso do Sul, foi palco de uma noite de confraternização musical. O evento contou com a participação de cinco corais, entre eles o coral anfitrião, Coral Municipal de Paraíso do Sul, e o Coral Infantil, que faz parte do projeto Educação Musical. A noite também foi abrilhantada por dois corais de Cachoeira do Sul — Vozes do Viveiro e o Coral CPERS —, além do Coral Vozes da Dickow, do município de Agudo.

As apresentações ocorreram dentro da igreja da comunidade, reunindo um público expressivo e entusiasta. As vozes dos corais, embaladas por lindas canções, encantaram a plateia em um ambiente de comunhão e harmonia. O evento foi descrito como uma experiência “divina”, não só pelo talento dos participantes, mas também pela união entre as cidades e o fortalecimento da cultura coral.

O evento foi organizado pela Associação ProParaíso, que incentiva e promove a cultura no município por meio da Prefeitura de Paraíso do Sul e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Esta parceria foi fundamental para a realização do encontro, que fortalece o intercâmbio cultural entre os corais e valoriza o talento local e regional.

A noite de música e integração terminou em clima de gratidão e celebração. O Coral Municipal de Paraíso do Sul e todos os demais participantes demonstraram a importância dos corais para o enriquecimento cultural da comunidade.

O evento foi uma demonstração de que, por meio da música, é possível criar laços, compartilhar emoções e celebrar a beleza da união das vozes. Agradecimentos especiais foram feitos à ProParaíso e ao Poder Executivo, que seguem incentivando o desenvolvimento cultural em Paraíso do Sul.

A noite de sábado certamente ficará marcada na memória de todos os presentes, reafirmando o papel dos corais como embaixadores da cultura e da música em nossa região.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul