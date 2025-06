Paraíso do Sul: Conferência Municipal de Assistência Social será realizada nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Paraíso do Sul organiza a Conferência Municipal de Assistência Social. Será nesta quinta-feira, dia 26, das 13h30min às 17h, na Câmara de Vereadores, com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”.

Conforme a assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Néli Machado, a programação conta com apresentação do Grupo Libras AP da Escola Estadual Presidente Afonso Pena, palestra sobre “Sempre é tempo de florescer: viver bem é uma escolha” com a especialista em Inteligência Emocional, Liane Seibert, e coffee break.

A Conferência é um espaço de participação social, representativa e deliberativa, que reúne gestores, trabalhadores de diferentes níveis, representantes de entidades e organizações da sociedade civil de assistência social, e, em especial, os usuários do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Néli destaca que a escuta e a participação de todos, são fundamentais para a análise, proposição, construção, avaliação e consolidação das políticas públicas, especialmente no contexto do Suas e de sua gestão democrática e participativa. Trata-se de um momento estratégico para refletir e avaliar coletivamente os avanços alcançados, identificar desafios e formular propostas que garantam o fortalecimento do Suas diante de diferentes conjunturas.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul