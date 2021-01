Paraíso do Sul busca alternativas para amenizar problemas de abastecimento de água

Em reunião realizada na manhã da última terça-feira, dia 19 de janeiro, no Gabinete do Prefeito, foram tratados de diversos assuntos referentes ao abastecimento de água no município de Paraíso do Sul.

Estiveram presentes o prefeito, Artur Ludwig, vice-prefeito, Arnildo Schünemann, químico do município, Milton Seifferf, e os secretários Valdir Temp, José Ferreira e José Orestes Lovato (Zeca).

Dentre os assuntos abordados estiveram: busca por novas fontes, perfuração de poços artesianos, projetos futuros para a captação de água e campanhas de conscientização do uso e valorização da água.

Em tempos nos quais é necessário consumir conscientemente os recursos naturais que o meio ambiente oferece, o Poder Público busca alternativas para resolver o problema de falta de água no município. Além da preservação das vertentes existentes, a busca por novas possibilidades de captação de água se torna uma alternativa sustentável, buscando sempre lutar contra o desperdício dos recursos hídricos.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul