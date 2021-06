Paraíso do Sul: Bovinocultura de leite será debatida nesta sexta-feira

A Prefeitura de Paraíso do Sul e Emater promovem nesta sexta-feira, dia 11, mais uma etapa do Programa Municipal de Incentivo a Bovinocultura de Leite de Paraíso do Sul – Gutte Milch.

A atividade será realizada na propriedade de Raul da Silva, localizada na Travessa Altermann, interior de Paraíso do Sul, iniciando às 14h. Na ocasião será debatido o programa com os atores principais desse processo, os produtores rurais.

“Neste momento novo que estamos vivendo, se achou por bem retomar a discussão que os colegas da Emater e da Secretaria da Agricultura já vinha tendo com os agricultores anteriormente. Achamos que agora é o momento de se criar o primeiro Programa de Incentivo a Diversificação das Propriedades Rurais aqui do município de Paraíso do Sul”, explica Diego Katzer, médico veterinário e integrante da Emater.