Paraíso do Sul: Associação de Produtores FlorESer Agroecológico contam agora com caminhão baú

Em ato realizado nesta segunda-feira, dia 27, em frente à Prefeitura de Paraíso do Sul, ocorreu a entrega de um caminhão baú 0 km para a Associação de Produtores FlorESer Agroecológico.

O veículo, que teve um valor total investido de R$ 236 mil, é destinado para a associação por meio de contrato de concessão de uso, em razão dele ser adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado federal Elvino Bohn Gás e com contrapartida do município.

A aquisição irá melhor o transporte dos produtos, pois ocorre comercialização em Paraíso do Sul nas sextas-feiras, ao lado da sede dos Bombeiros Voluntários, e aos sábados em Santa Maria, junto ao Feirão Colonial, no Centro de Referência de Economia Solidária.

Conforme Rosiéle Ludtke, presidente da Associação de Produtores FlorESer Agroecológico, até então o transporte dos produtos era realizado com um automóvel com reboque: “Com a chegada do caminhão iremos conseguir levar os produtos com melhor qualidade, poderemos ampliar o quadro de associados, produzir mais alimentos, pois temos várias demandas que o pessoal pede e que a gente, até então, não produz. Agora poderemos planejar melhor nossas ações sabendo que a gente vai ter um veículo que vai proporcionar o transporte desses alimentos de forma adequada”.