Paraíso do Sul: Associação Aujude de Proteção Animal recebe doação da Cresol

Associação Aujude de Proteção Animal, com atuação em Agudo, Dona Francisca e Paraíso do Sul, recebeu nesta quinta-feira, dia 16, uma doação da Cresol. Ato foi realizado na agência da cooperativa, em Paraíso do Sul.

O recurso financeiro, no valor de R$ 1 mil, foi arrecadado durante a pré-assembleia da Cresol. “Esta ação reforça o compromisso com a transparência e a participação dos nossos cooperados. Os valores destinados representam o retorno direto à comunidade, contribuindo para o fortalecimento de iniciativas locais e para a promoção do bem-estar coletivo”, destacou a diretoria da agência Cresol de Paraíso do Sul.

Conforme a Nilza da Silva Vieira, presidente da Associação Aujude de Proteção Animal, a iniciativa da Cresol significa início de uma parceria em prol dos animais do município. “Os recursos somados serão destinados a cães e gatos que aguardam castração em Paraíso do Sul, onde também nos preparamos para auxiliar no Censo Municipal Animal, que será realizado em função da criação do Conselho Municipal, sendo que estes dados embasarão o município na elaboração de projetos a pleitear recursos do Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar dos Animais Domésticos, sancionado em abril de 2026”, revelou Nilza.

SOBRE A ASSOCIAÇÃO AUJUDE DE PROTEÇÃO ANIMAL

O Projeto Aujude teve início em Agudo no ano de 2014, com alimentação de cães vítimas de abandono e com auxílio de alimentação de animais de famílias carentes. A partir de 2016 foram realizadas as primeiras castrações no município agudense. A atual diretoria é formada por 17 membros, tendo como sede o município de Agudo, com núcleos em Paraíso do Sul e Dona Francisca.

O AuJude é uma associação beneficente, sem fins lucrativo, com foco na castração de animais de rua e auxílio a tutores de baixa renda. Seus integrantes são voluntários, sem nenhum tipo de remuneração. O projeto subsiste por vendas de recicláveis, doações, bazares e rifas e participação nas feiras de Agudo e Paraíso do Sul, sendo algumas despesas custeadas por seus próprios integrantes, sem receber recursos públicos de nenhum dos municípios em que atua.

Hoje, a Associação ocupa duas cadeiras no Conselho Municipal dos Animais, recentemente aprovado no município de Paraíso do Sul. Em números, foram aproximadamente duas mil castrações, além de 480 processos de adoção de cães e gatos.

Nos municípios de atuação, a entidade trabalha em parceria com Polícia Civil, Brigada Militar e Policia Ambiental (Patram) na apuração de denúncias de abandono e maus tratos de animais. A Associação não recolhe animais por não ter recursos e nem estrutura para acolhimento. Em casos especiais (judiciais), os animais são acolhidos em lar temporário, sendo as despesas custeadas pelo voluntário, com algum auxílio do projeto.