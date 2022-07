Paraíso do Sul: Assinado o primeiro contrato do Programa Nacional de Crédito Fundiário – Terra Brasil

Na tarde da última quinta-feira, dia 7, aconteceu a assinatura do primeiro contrato referente ao Programa Nacional de Crédito Fundiário – Terra Brasil, encaminhado pelo escritório da Emater/RS-Ascar de Paraíso do Sul beneficiando a família de Derli Erni Müller.

Os compradores, Derli e Simone, já residem na propriedade de 11 hectares na Linha Travessão, onde desenvolvem as atividades de cultivo de tabaco, milho, criação de abelhas e produção de alimentos para o auto-consumo como mandioca, batata-doce, frutas, horta, além de criação de galinhas e suínos. Com a aquisição de área própria, pretendem diversificar ainda mais a propriedade, continuando com a assistência técnica da equipe da Emater, que já recebem há muitos anos.

Na ocasião da assinatura do documento estiveram presentes os extensionistas da Emater/RS-Ascar de Paraíso do Sul, Adriana B. Pereira, Cássio Augusto Milbradt e Diego Katzer, o Supervisor Regional da Emater/RS-Ascar, Francisco Palermo, o Secretário Municipal de Agricultura, Zeca Lovato, a presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Comderur) Geralda Zimmer, os compradores Derli e Simone e os vendedores Jairo e Marciane Behling.

Com informações da Prefeitura de Paraíso do Sul.