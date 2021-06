Paraíso do Sul: Ampliação do Posto de Saúde da Sede é inaugurada

Na manhã desta terça-feira, dia 15, aconteceu o ato de inauguração da ampliação do Posto de Saúde da Sede de Paraíso do Sul, onde foi instalada a nova recepção, sala de vacinas e farmácia. Inauguração contou com a presença das autoridades do Poder Executivo e Legislativo, Conselho Municipal de Saúde e presidência do Hospital Paraíso, com pronunciamento do prefeito Artur Ludwig, do vice-presidente da Câmara de Vereadores, Jones Radiske, da secretária de Saúde, Juliane Machado, e bênção do pastor Arno Stelter.

Nos pronunciamentos do prefeito e secretária de Saúde foi ressaltado a importância desta obra por ter fácil acesso e ambientes mais amplos, o que beneficiará a equipe de trabalho e também a comunidade assistida pela rede pública de saúde de Paraíso do Sul. Dentre as obras já finalizadas está a Academia da Saúde, que entrará em atividade dentro em breve e contará com uma equipe da área de educação física para oferecer suporte aos pacientes que necessitarem deste auxílio. Nos arredores do posto terá também um local destinado aos motoristas com ambiente adequado para a organização da equipe que é composta por oito profissionais.

Dúvidas sobre os atendimentos prestados pela unidade de saúde podem ser obtidas pelo telefone (55) 3262.1033.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul