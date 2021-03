Paraíso do Sul adquire nova retroescavadeira

Na última sexta-feira, dia 19 de março, o município de Paraíso do Sul recebeu uma retroescavadeira da marca JCB, adquirida por procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico 04/2020, no valor de R$ 526 mil, via financiamento Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público).

Estiveram presentes no ato de entrega o prefeito municipal, Artur Ludwig, o assessor jurídico, Delano Karsburg, o secretário de Administração, Valdir Temp, o secretário de Agricultura e Pecuária, José Orestes Lovato e o representante da Empresa Motormac, Michael Pitana Vieira.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul