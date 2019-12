Paraíso do Sul adquire nova ambulância

O município de Paraíso do Sul recebeu verba do Ministério da Saúde e os recursos foram destinados à compra de uma Ambulância Furgoneta no valor de R$ 74.900,00. O veicdulo foi entregue nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, e será destinado à Secretaria da Saúde.

Entre os presentes estiveram o prefeito municipal, Artur Ludwig, vice-prefeito, Paulinho Altermann, o presidente da Câmara de Vereadores, José Orestes Lovato, assessor jurídico, secretários, vereadores, funcionários e demais pessoas da comunidade.

Na oportunidade os pastores Arno, Eliezér e Osnildo deram a sua bênção.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul