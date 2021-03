Paraíso do Sul adere ao Programa Academia da Saúde

A Secretaria de Saúde de Paraíso do Sul aderiu ao Programa Academia da Saúde. Situado nas imediações da Secretaria, o espaço está sendo preparado para a construção de uma Academia da Saúde, que faz parte do Programa de modalidade básica, do Ministério da Saúde. Os equipamentos serão instalados de acordo com o disposto no Manual do Programa.

A Academia da Saúde tem por objetivo trazer benefícios para a comunidade, utilizando dos equipamentos para ações de prevenção e manutenção da saúde, promovendo, ampliando e prevenindo de forma eficaz e em ambiente adequado.

Dentro em breve a população poderá fazer uso deste espaço, trazendo mais qualidade de vida e saúde para todos.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul