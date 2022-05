Paraíso do Sul: Aberta seleção de beneficiários para acesso ao recurso do Feaper – Programa Avançar

Emater e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Paraíso do Sul abriram as inscrições para a seleção de beneficiários para acesso a recurso via Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper) – Programa Avançar na Agricultura e no Desenvolvimento Rural

O município foi contemplado pelo programa do Governo do Estado com o valor de R$ 55 mil para investimento na agricultura familiar e R$ 43.103,00 para investimento em agroindústrias cadastradas no Programa Estadual de Agroindústrias Familiares até dia 17 de março de 2022.

Os interessados em se candidatar necessitam, previamente, verificar junto ao escritório municipal da Emater seu enquadramento nos requisitos constantes no Manual Feaper 2022 e se possuem a documentação mínima exigida para fazer a inscrição.

Caberá ao Conselho Municipal de Agricultura aprovar os que manifestaram interesse e se enquadraram nos requisitos, bem como selecionar os beneficiários limitados ao valor disponibilizado para o município.

Os agricultores ou as organizações selecionados para acesso ao crédito poderão contratar financiamento por meio do Feaper para aquisição de sistemas para produção de energia fotovoltaica e equipamentos para agroindústrias. Serão beneficiados no total oito agricultores do município, quatro agricultores familiares e quatro agroindústrias cadastradas, seguindo os critérios a serem definidos e divulgados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Os limites de financiamento das linhas de crédito são de até R$ 15 mil, com bônus adimplência de 80%.

O prazo para inscrição encerra no dia 11 de maio, às 16h, sendo a inscrição realizada somente de forma presencial na Emater de Paraíso do Sul.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul