Pandemia trouxe outras formas de comemorar o aniversário do município de Paraíso do Sul  

Na tarde da última quinta-feira, dia 15 de abril, ocorreu no gabinete do prefeito, Artur Ludwig, uma reunião com a comissão organizadora das comemorações dos 33 anos do município, que ocorrerá no mês de maio.

A celebração dos 33 anos de Emancipação Político Administrativa de Paraíso do Sul será diferente este ano. A data será celebrada com programação especial nas redes sociais da Prefeitura ao longo do mês de maio.

O dia 12 de maio, sempre marcado pelo aniversário da cidade, com muita música e dança, terá uma grande programação on-line com lives e vídeos para deixar o dia registrado na história do município.

A programação foi pensada com muito carinho, para que a comunidade sinta-se abraçada e que possa comemorar de forma segura em tempos de pandemia.

A proposta é voltada à comunidade, músicos locais, paraisenses que residem no município e aqueles que moram fora, valorização das belezas naturais, com interação de forma on-line. A partir da semana que vem a Administração estará divulgando mais detalhes sobre a comemoração.

Participaram da reunião o assessor jurídico, Delano Karsburg; a secretária de Educação e Cultura, Rosângela Baumhardt; a secretária de Saúde, Juliane Machado; o secretário de Administração, Valdir Temp; o secretário de Obras e Trânsito, José Ferreira; o secretário de Agricultura, José Orestes Lovato; o pastor Arno Stelter, representando a Associação Pró-Paraíso; e a funcionária; Daniele Schütz.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul