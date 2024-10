Panambi recebe próxima etapa regional dos debates sobre Reservação de Água, Irrigação e Piscicultura

Panambi, município localizado na região Noroeste do Estado e importante produtor agrícola, de culturas como soja e milho, sediará nesta sexta-feira, dia 25, o terceiro encontro sobre Reservação de água, Irrigação e Piscicultura, a pauta da gestão do deputado Adolfo Brito (PP) na Presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS).

O evento começa às 9h, na sede da Associação dos Funcionários da Cotripal, localizada na Rua Henrique Baal, 695, em Panambi. Na fase inicial do simpósio, Brito e lideranças locais e governamentais realizarão uma rodada de boas-vindas, além de falas direcionadas à pauta central.

Em seguida, os painéis temáticos contarão com explanações de cinco palestrantes vinculados às diversas áreas que convergem à centralidade da pauta. José Enoir Daniel, assessor técnico do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da ALRS, focará em questões legislativas; Arno Malheiros, integrante do setor Jurídico da Cotripal, falará sobre demandas ligadas ao Direito; e Carlos José Sobrinho, diretor do DRH da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, contemplará assuntos da administração pública.

Na sequência, Matheus Zimmer, engenheiro agrônomo, falará sobre características inerentes às empresas de irrigação; Carlos José Sobrinho, diretor do DRH da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, contemplará assuntos da administração pública; e Maurício Dziedricki, diretor Jurídico do Badesul, trará o olhar das instituições bancárias.

A ideia primordial dos debates consiste em elencar alternativas que direcionem para a elaboração de uma legislação a ser ratificada pelo Parlamento gaúcho. Projetos que possam enfrentar a raiz dos problemas recorrentes em períodos de seca a partir de propostas de armazenagem de água e sistemas irrigatórios, e que garantam produção agrícola sustentável e segurança jurídica aos agricultores.

O ‘RS Sustentável: Cada Gota Conta – Para Mais ou Para Menos, o Debate Sobre Água é Agora’ já realizou dois seminários neste ano de 2024. O primeiro, em Sobradinho, no dia 26 de abril, e o segundo, na cidade de Santa Cruz do Sul, em 27 de setembro.