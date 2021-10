Palestra sobre o Outubro Rosa reuniu mais de 50 pessoas em Formigueiro

A Prefeitura de Formigueiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma palestra sobre o Outubro Rosa na última terça-feira, dia 19, no salão da Paróquia São João Batista, em Formigueiro. O palestrante foi o médico Márcio Saciloto, que conversou com a comunidade sobre a prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero.

Um dos responsáveis por organizar o encontro, Mateus Ruviaro, secretário municipal de Saúde, destacou a importância de buscar ações como essa: “Esta reunião demonstrou a preocupação dos gestores de saúde de Formigueiro em diminuir o número de doentes no município, buscando formas de prevenção e tratamento, alertando a população dos riscos e como agir nessas situações”, ressalta Mateus.

Estiveram presentes no evento agentes de saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem e, além disso, mais de 50 pessoas do município.

Com informações da Prefeitura de Formigueiro.