Palestra Magna do desembargador William Douglas abrirá curso de Gestão de Magistrados em Restinga Sêca

Na próxima segunda-feira, dia 18, às 20h10min, o desembargador federal William Douglas irá proferir uma palestra sobre “Desafios Contemporâneos da Liderança: Pessoas, Tecnologia e Propósito”. O evento irá ocorrer no Auditório da Faculdade Antônio Meneghetti (AMF), no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.

A Palestra Magna irá abrir o Curso de Gestão de Magistrados, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União (ENAJUM). A capacitação será voltada para os juízes da Justiça Militar da União (JMU) e será realizada de 18 a 22 de maio, envolvendo as áreas de liderança, ética, gestão do tempo e comunicação.

Para participar da cerimônia de abertura, basta se inscrever pelo link https://acesse.one/5hisbaf

Antes da Palestra Magna, haverá um painel sobre a história e as perspectivas da Justiça Militar da União. O debate irá reunir o ministro Leonardo Puntel, do Superior Tribunal Militar (UnB), e o juiz federal Celso Celidônio, da Auditoria Militar de Santa Maria. A mediação será do servidor da JMU e professor de Direito Mauro Stürmer.

Currículo

Desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, William Douglas é professor universitário e pesquisador associado na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), como integrante do Grupo “NUPEDIA: teoria e a prática do Direito com reflexos na justiça exponencial”.

Autor de mais de 60 livros, o magistrado é criador de uma abordagem inovadora na Gestão Pública. Este modelo integra a lista de Melhores Práticas de Gestão do Conselho Nacional de Justiça e o Banco de Boas Práticas do Prêmio Innovare (Edição 2004). É também conferencista em simpósios, seminários e cursos preparatórios e já atuou como advogado e defensor público.