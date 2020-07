Palestra internacional marca a abertura da II Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial

Na última sexta-feira, dia 17, foi aberta a II Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial. O evento foi realizado através da internet, pelo canal do YouTube do Projeto Geoparque Quarta Colônia. Tendo em vista o distanciamento social e as medidas de combate ao novo coronavírus, esta segunda edição será realizada de forma totalmente virtual.

As inscrições para a Jornada se encerraram no dia 15. Cerca de 450 pessoas foram inscritas para o ciclo de encontros, que discute o conhecimento em relação ao patrimônio.

Participaram da abertura o Prof. Dr. Luciano Schuch, Vice-Reitor da UFSM; o Professor Dr. Rudiney Soares Pereira, Pró-Reitor Substituto de Extensão da UFSM; Clóvis Alberto Montagner, Prefeito de Faxinal do Soturno e Vice-Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia; a Dra. Jaciele Carine Sell, Coordenadora de Desenvolvimento Regional e Cidadania da PRE e Coordenadora do Projeto Geoparques UFSM; e a Profa. Maria Medianeira Padoin, do Departamento de História da UFSM, representante da Comissão Organizadora do evento. A cerimônia, mediada por Wellington Hack, bolsista da PRE, também contou com a participação de Grace Mendes e Diéssica Vargas, intérpretes de Libras.

A palestra de abertura foi ministrada por Luiz Miguel Oosterbeek, doutor em Arqueologia pela University College London e membro do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO. O tema da exposição foi “Patrimônio e dinâmicas territoriais em tempos de pandemia”.

Jaciele Carine Sell, quem coordena o Projeto Geoparques da UFSM, comenta sobre o início da Jornada e a importância da temática da palestra de abertura:

“A fala de abertura, do Professor Oosterbeek, foi muito esclarecedora do contexto atual e muito provocativa no que se refere ao futuro pós-pandemia. Situar a educação patrimonial nesse momento da história e ver a importância da conservação do patrimônio cultural e natural para um outro estilo de vida, uma outra abordagem de desenvolvimento sustentável, foi inspirador e necessário”, explica.

Na próxima sexta-feira, dia 24, a partir das 14h, acontece a segunda palestra da Jornada, com Flávio Augusto Pretto, Doutor em Ciências e Paleontólogo do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA) da UFSM. O tema será “Antes da história: a Quarta Colônia no tempo profundo”.

A II Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial é uma realização do Projeto Geoparque Quarta Colônia, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos de Cima da Serra (Condesus) e da UFSM. O evento se estende até o dia 25 de setembro, com a ministração de uma palestra por semana.

Fonte: UFSM