Palestra encerra programação deste ano da campanha Junho Violeta em Faxinal do Soturno

Na tarde da última sexta-feira, dia 28, o assistente social Rafael Almeida e a psicóloga Carine Michelon de Oliveira, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Faxinal do Soturno, juntamente com a professora Juliane Manfio, do grupo Viva em Movimento, organizaram mais uma ação alusiva ao Junho Violeta, mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa.

A tarde foi marcada por uma palestra ministrada pelo assistente social, com o tema “Enfrentamento da Violência da pessoa idosa – informar para proteger”. O evento contou com a presença de cerca de 70 idosos, além de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal do Idoso, Agentes Comunitário de Saúde e grupo Pró Vida de Faxinal do Soturno.

Na ocasião, foi abordada a incidência da violência no país e no município, os direitos da pessoa idosa, tipos e impactos da violência no cotidiano, e também os sinais e as formas de auxiliar e denunciar casos de violência contra os idosos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno