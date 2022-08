Palestra em Ivorá abordou o tema: “Papel da família e da escola na vida dos alunos”

A Secretaria de Educação de Ivorá, em parceria com as escolas municipais de Ensino Fundamental, promoveram no último dia 12 de agosto uma palestra no Centro Comunitário Nossa Senhora de Lourdes, da comunidade de Linha Cinco, com o tema: “Papel da família e da escola na vida dos alunos”. A palestrante foi a professora Márcia Romano Migliori.

O evento contou com a participação do prefeito Saulo Piccinin, secretária municipal de Educação, Inês Simonetti Pase; secretário municipal de Finanças, Eno Luiz Frizzo; Coordenador da comunidade, Valmir Maffini Copetti; equipe da Secretaria Municipal de Educação, diretoras, professoras e funcionárias das escolas, alunos dos Anos Iniciais, familiares e comunidade escolar.

Na abertura do evento as escolas realizaram apresentações voltadas ao tema “Família”, que promoveu alegria e encantamento de todos os presentes. Ao final, as famílias receberam um mimo confeccionado pelos alunos em homenagem aos familiares.

A palestra objetivou integrar escolas e as famílias para uma maior compreensão e reflexão do papel de ambos na formação das crianças. Segundo Aproximar escola e famílias contribui na divisão das responsabilidades.

Para a secretaria Inês, a parceria entre a família e escola é importante para o desenvolvimento dos alunos, seja no âmbito pessoal, social ou educacional. Quando os pais são participantes ativos no ambiente escolar e na rotina dos filhos, os alunos se sentem apoiados, reconhecidos e ganham segurança, além de ficarem mais motivados para aprender.

Fonte: Prefeitura de Ivorá