Encontrado pela primeira vez fósseis de dinossauros em Restinga Sêca

Pela primeira vez pesquisadores encontraram recentemente fósseis de dinossauros em Restinga Sêca. A informação foi confirmada nesta terça-feira, dia 10, pelo paleontólogo Sérgio Cabreira em entrevista na Rádio Integração.

Sem dar muitos detalhes sobre o achado, o paleontólogo confirmou que recentemente localizou em solo restinguense, no limite com São João do Polêsine, uma área rica em fósseis de dinossauros, sendo esta uma descoberta inédita no município.

“Restinga Sêca passa a ser o mais novo membro deste grupo seleto de municípios que contam com dinossauros em seus territórios. Ainda não foi descrito nenhum dinossauro de Restinga Sêca, mas nós já encontramos restos nesta área pertencente ao município”, divulgou Cabreira sem revelar a espécie.

Com diversas descobertas na área da paleontologia, o pesquisador informou que a área está localizada nas proximidades do Sítio Predebon e Sítio Buriol, em direção a Restinga Sêca, local este que possui uma grande área fossilífera.

“Em breve, nos próximos anos, teremos novidades e descobertas importantes. Já posso afirmar, porque já estive nesta localidade, que encontramos muitos materiais fósseis. O que falta é nós encontrarmos lá é um dinossauro, digamos assim articulado, um esqueleto de um animal que esteja totalmente articulado e que seja publicado como uma novidade” definiu o paleontólogo.

Cabreira atua junto ao Projeto Dinorigin, que visa buscar a divulgação científica, criação de projetos e planos estratégicos para fomentar as pesquisas e o turismo temático na região. Cabe ressaltar que a Quarta Colônia conta com o Centro de Apoio a Pesquisa Paleontológica (Cappa), localizado em São João do Polêsine e administrado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que foi criado com o objetivo de dar suporte à pesquisa paleontológica. A ênfase na região se dá pela grande abundância e relevância científica de fósseis do período Triássico oriundos aqui encontrados.