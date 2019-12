Paleontólogo Sérgio Cabreira é homenageado pela Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno

Em Sessão Ordinária realizada na noite de terça-feira, dia 17, o paleontólogo Sérgio Furtado Cabreira foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno. A honraria foi destinada pelos relevantes serviços prestados para o município e Quarta Colônia.

De iniciativa da vereadora Lisandra Locatelli Pereira, a homenagem traz em destaque a mais recente descoberta do paleontólogo, o Gnathovorax cabreirai, fóssil de dinossauro predador mais antigo do mundo e que foi destaque a nível nacional e internacional durante reportagem especial do programa Fantástico, da TV Globo, no último mês de novembro.

O nome Gnathovorax significa “mandíbulas vorazes”, enquanto que cabreirai faz referência ao paleontólogo, responsável pela descoberta do esqueleto em 2014.

“Para mim é uma honra muito grande ser homenageado pela comunidade, na figura da estrutura pública da Câmara que representa o povo. Eu me sinto muito feliz e muito emocionado com essa lembrança e esse carinho da sociedade local”, revelou Cabreira em entrevista à Rádio Integração.