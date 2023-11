Paleodia da Quarta Colônia será realizado no próximo sábado

Está agendado para o próximo sábado, dia 11, a partir das 15h, no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa), em São João do Polêsine, mais uma edição do Paleodia da Quarta Colônia.

Promovido pelo Cappa e Quarta Colônia Geoparque Mundial Unesco, além do apoio do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), Prefeitura de São João do Polêsine e Sicredi, a programação do evento contará com Mostra Paleontológica, caça ao fóssil simulando uma escavação paleontológica, brinquedos infláveis, pintura facial, teatro de fantoches, bonecos de dinossauros: DinoCeppo, Agudino & Agussauro, erva mate, água quente, entre outras atrações.

Evento tem entrada gratuita e um dos objetivos do Paleodia da Quarta Colônia é a difusão da área paleontológica.