Palco Bell’Anima será inaugurado nesta sexta-feira no Recanto Maestro

Anfiteatro ao ar livre erguido no centro do Estado do Rio grande do Sul, o Palco Bell’Anima será oficialmente inaugurado nesta sexta-feira, dia 25, às 20h, recebendo, pela primeira vez no Estado, um dos mais importantes grupos da música de câmara portuguesa da atualidade: o Quarteto Lopes-Graça.

O concerto marcará a abertura da temporada 2022 do espaço, desenvolvida em parceria com a Branco Produções, já tem definidos até junho outros quatro shows, reunindo atrações internacionais, nacionais e locais, como Demônios da Garoa, Os Fagundes, Cerissa Mc Queen, Pedro Miranda e Toquinho.

Situado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, distrito que se estende pelos municípios de Restinga Sêca e São João do Polêsine, a cerca de 30km de Santa Maria, o anfiteatro tem capacidade para receber até 450 espectadores. Com investimento inicial de R$ 2,5 milhões, o espaço foi idealizado pelo músico Vagner Cunha e pelo empresário Claudio Carrara, que cedeu parte do terreno da própria casa para a construção. Eis a concretização de um sonho possível: colocar a arte e a cultura no topo, junto da exuberância da Natureza, proporcionando as mais belas experiências.

Os ingressos para todas as atrações da temporada de estreia podem ser adquiridos no guicheweb.com.br ou através de bit.ly/agendadopalco