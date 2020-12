Paga a segunda parcela de emenda do deputado Biolchi para Restinga Sêca

Restinga Sêca teve paga a segunda parcela de emenda indicada pelo deputado Márcio Biolchi no valor de R$ 173.193,14. O recurso, articulado junto ao Ministério do Esporte, será para a ampliação da infraestrutura esportiva do Estádio Municipal Sebastião Herédia Borges. A primeira parcela, de R$ R$ 58.425,73, foi liberada em maio.

“Esporte é qualidade de vida, inclusão, saúde física e mental. Apoiar iniciativas neste setor é fundamental para a integração das comunidades, como a de Restinga, que tem esse espaço a ser revitalizado”, destaca o parlamentar.

A conquista do recurso, pleiteado desde 2018, teve o empenho do prefeito Paulo Salerno e do vice Vilmar Foletto. O pagamento foi comemorado também pelos vereadores André Tonetto, José Carlos Turba, José Solon da Silva, Mauro França da Costa, Norton Soares da Rosa e Tiago Cantarelli, pelo presidente da Executiva Municipal do MDB, Antonio Monego, e pelo vereador eleito Altamir José Noro.

Foto: Arquivo

