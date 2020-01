Padres palotinos realizam assembleia em Vale Vêneto

Padres e irmãos Palotinos da Província Nossa Senhora Conquistadora, com sede em Santa Maria, estão reunidos em Vale Vêneto, em encontro que acontece desde a década de 1970.

De acordo com o Provincial, padre Clésio Facco, o Encontro Provincial tem por objetivo a convivência fraterna, a espiritualidade, o carisma e a reflexão das práticas apostólicas.

As atividades iniciaram no dia 2 e seguem até a segunda-feira, dia 6. Neste ano será realizada a posse do novo conselho, e apresentados os relatórios do triênio 2017/2019.

No sábado, dia 4, o dia será dedicada a reflexão sobre relações humanas. Às 19h na Igreja Matriz de Vale Vêneto será realizada celebração com consagração perpétua de cinco novos membros, presidida pelo bispo Dom Edegar Xavier Ertl, com transmissão da Rádio Integração.

No domingo, dia 5, acontece a assembleia jurídica com posse do novo conselho e diretoria e escolha das prioridades para o triênio. E na segunda-feira, dia 6, o encontro encerra com uma avaliação e escolha dos coordenadores do encontro no ano de 2021.