Padres palotinos realizam assembleia em Vale Vêneto

No antigo Seminário Rainha dos Apóstolos, em Vale Vêneto, aconteceu de 2 a 6 de janeiro de 2022, o Encontro/Assembleia dos Padres e Irmãos Palotinos da Província Nossa Senhora Conquistadora, com sede em Santa Maria. Participaram cerca de 70 membros oriundos das diversas casas do Brasil, espalhadas nos estados do RS, PR, MS, RO, AC e AM. Também contou com a participação de membros que trabalham em Moçambique, na África.

Segundo padre Clesio Facco, reitor provincial, o evento teve por objetivo o reencontro dos membros, tendo presente que no ano passado não foi possível realizá-lo devido a pandemia. “Neste ano, embora muitos não puderam participar, devido à idade e saúde, nos reencontramos depois de quase dois anos. Foi muito bom e produtivo. Conseguimos traçar as metas dentro do espírito da 22ª Assembleia Geral da Sociedade do Apostolado Católico, partilhamos experiências e convivência fraterna”.

A 22ª Assembleia Geral da Sociedade do Apostolado Católico acontecerá de 19 de setembro a 08 de outubro de 2022, em Konstancin, na Polônia, nos meses de setembro e outubro de 2022, com o tema: “Movidos pela compaixão” e o lema: “Ele viu uma grande multidão e compadeceu-se dela (Mc 6,34). DA Província Nossa Senhora Conquistadora participarão três membros: Pe. Clesio Facco, reitor provincial, e os delegados eleitos, padres Jadir Zaro e Juliano Dutra.

Ao longo da programação os participantes tiveram uma manhã de espiritualidade, conduzida por dom João Aparecido Bergamasco, bispo palotino na Diocese de Corumbá (MS). Houve celebração com os padres novos, padres jubilares, partilha das atividades relacionadas a economia provincial, na educação, na animação vocacional, a revista Rainha dos Apóstolos, vivências pastorais paroquiais, missionárias, comunicações e transferências, bem como a realização da própria Assembleia Provincial com seus respectivos delegados que votaram nas recomendações e moções apresentadas.

Padre Gilberto Orsolin, membro do conselho provincial, provocou a assembleia a se envolver no processo de escuta provocado pelo Papa Francisco, no tocante a sinodalidade. “O Papa Francisco pediu para todos os superiores gerais da vida religiosa consagrada para dinamizar essa escuta”, frisou.

Foi apresentado pelo padre Juliano Dutra, membro do conselho provincial, a iniciativa de início do processo de beatificação do padre Danillo Rossato. “Me chama a atenção de como o padre Danilo vivenciou em seus últimos anos de vida com o câncer”, salientou Dutra.

No mês de fevereiro estão agendadas três ordenações presbiterais palotinas: diácono Douglas Giuliani Durigon (05/02/2022), em Fortaleza dos Valos (RS), diácono Jairo Vieira da Silva Junior (12/02/2022), em Ariquemes (RO) e o diácono Celso Jochua Tsambi (20/02/2022), em Inharrime, Moçambique.

Atualmente, a Província conta com 3 bispos, 111 padres, 3 diáconos, 4 irmãos, 14 professos temporários e 8 noviços. Totalizando 143 membros.

Por Pe. Judinei Vanzeto, SAC, jornalista