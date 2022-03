Padre Alcione Carvalho é empossado na Paróquia de Pinhal Grande

Após ser transferido da Paróquia São João Batista, de Formigueiro, o padre Alcione Carvalho da Silva tomou posse na noite deste sábado, dia 26, na Paróquia São José, do município de Pinhal Grande. Um grupo de 44 formigueirenses, incluindo o prefeito Jocélvio Cardoso (Xirú), se deslocou para acompanhar a solenidade.

Durante os seis anos em que esteve em Formigueiro, Alcione construiu um trabalho prestigiado pela comunidade. Ele auxiliou na Pastoral do Idoso, Pastoral da Ação Social, projetos natalinos, encontros semanais com grupo de idosos, arrecadação de alimentos para pessoas em situações especiais, criou a Festa do Colono e do Motorista e a Missa da Saúde. Além disso, coordenou a reforma da igreja matriz, a maior obra desde sua construção, há mais de 90 anos.

Para Formigueiro foi destinado o padre Dalvino Dal Molin Junior, que estava na Paróquia de Jaguari. Ele foi acolhido pela comunidade de fiéis da Paróquia São João Batista na missa de ontem à noite.

A missa em Pinhal Grande foi celebrada pelo Arcebispo Dom Leomar Brustolin.

Com informações do Terra Fofa Online e fotos de Cleber Ziebell.