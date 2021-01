Padre abençoa membros da Administração Municipal de Dona Francisca

Um dos primeiros atos dos novos administradores do município de Dona Francisca, prefeito Olavo José Cassol e vice-prefeita Marizanda Gripa Schio, foi o de reunir os membros da equipe de governo para uma bênção do pároco de Dona Francisca, padre Elvin Limberger, a todo o município. O ato ocorreu no dia 4 de janeiro no gabinete do prefeito e também contou com a presença do suplente de deputado estadual, o franciscano, Roberto Fantinel, o Betinho.

Antes da bênção, o prefeito Olavo José Cassol falou da confiança na equipe de governo, afirmando “Hoje nós começamos uma nova caminhada na Administração Municipal, vocês são os meus soldados nesta batalha. A nossa meta é fazer uma administração enxuta, uma administração honesta. Eu confio em todos vocês para que realmente as coisas sejam feitas da forma correta. Estamos juntos nesta batalha. Temos quatro anos pela frente e queremos trabalhar juntos. Nós queremos desenvolver o município e eu conto com cada um de vocês.”

Durante a bênção, padre Elvin salientou que a administração do que é publico deve ser em favor de todos. “Hoje venho abençoá-los com esperança de novos dias de um crescimento econômico e social e que Dona Francisca possa cada vez mais desenvolver. Mas também digo que serei o primeiro a cobrar, como fiz desde que cheguei, para que tenhamos justiça, equidade, diálogo e olhos fixos em Jesus para que a partir da experiência com Ele vocês possam bem administrar”, destacou.

Por último a vice-prefeita, Marizandra Gripa Schio, falou sobre a importância do trabalho em equipe. “Aqui não somos o prefeito ou a vice-prefeita. Somos nós. O trabalho é nosso. Eu isolada não faço nada. Só vamos conseguir chegar ao resultado positivo quando tivermos a unidade de todos. E que o trabalho seja sempre pensando no coletivo”, concluiu