Padaria Comunitária e Grupo das Mulheres de Agudo encerram as atividades do ano

Na última terça-feira, dia 19, os grupos da Padaria Comunitária e Grupo das Mulheres, integrantes do Serviço de Proteção Integral à Família (PAIF) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Agudo, se reuniram para celebrar o encerramento do ano em um evento marcado por reflexão, solidariedade e confraternização.

O encontro, que ocorreu na sede do Cras, no Bairro Caiçara, proporcionou um momento de introspecção, onde os participantes puderam refletir sobre as conquistas e desafios ao longo do ano. As atividades desenvolvidas pelos grupos têm como objetivo fortalecer os laços familiares e comunitários, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos participantes.

Durante a programação, houve a distribuição de kits do programa Progredir, uma iniciativa que visa fomentar o empreendedorismo e a autonomia financeira das famílias. Os kits foram recebidos com entusiasmo pelos beneficiários, que veem no programa uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Além disso, foram entregues cestas básicas a famílias pertencentes aos grupos, reforçando o compromisso do Cras com a promoção da segurança alimentar e o combate à fome na comunidade.

O prefeito Luis Henrique Kittel destacou durante o evento a importância do fortalecimento dos laços que unem a nossa cidade, com as iniciativas comunitárias.

“Essas iniciativas comunitárias são fundamentais para fortalecer os laços que unem nossa cidade. A união e a solidariedade evidenciadas hoje nos inspiram a continuar investindo em projetos que promovam o bem-estar de todos os cidadãos de Agudo”.

O ponto alto do evento foi a confraternização, onde os participantes puderam desfrutar de um lanche especial preparado com carinho pela equipe do Cras. A troca de experiências e a convivência fraterna fortaleceram ainda mais os vínculos entre os membros dos grupos, consolidando a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento social e emocional da comunidade.

Ao final do encontro, a equipe do Cras expressou seu agradecimento pela participação ativa dos grupos ao longo do ano e reafirmou o compromisso de continuar promovendo ações que contribuam para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários em Agudo.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Maria Rosangela Ribeiro Roubuste, ressaltou com entusiasmo: “Estamos aqui para apoiar e incentivar cada passo dado por esses grupos. A construção de uma comunidade mais forte e unida é um esforço coletivo, e estamos comprometidos em proporcionar o suporte necessário para que cada família alcance seu potencial máximo”.

O encerramento anual dos grupos da Padaria Comunitária e Grupo das Mulheres no Cras de Agudo não apenas celebrou as realizações do ano, mas também evidenciou o potencial transformador das ações comunitárias no contexto social, deixando uma mensagem de esperança e solidariedade para o próximo ano.

Fonte: Prefeitura de Agudo