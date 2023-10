Outubro Rosa: associadas do Sicredi relatam histórias de superação e amor à vida

Conhecido como o mês de conscientização para o combate do câncer de mama, o Outubro Rosa promove anualmente diversas ações que reforçam a importância do acompanhamento adequado durante o tratamento. Mas, não é apenas a doença na mama que acomete as mulheres, existem outros tipos que merecem atenção delas. Ciente dessa situação, a cooperativa de crédito Sicredi Centro Serra tem investido nos últimos anos em doações para entidades que auxiliam mulheres que enfrentam essa difícil batalha.

Em Candelária, a Liga Feminina de Combate ao Câncer (LFCC) recebeu somente através do Fundo Social da cooperativa cerca de R$ 12,2 mil nos últimos anos, que foram destinados para aquisição de remédios, alimentação especial e trabalho de prevenção realizado durante o ano todo. Segundo a presidente da Liga em Candelária, Marilei Reinheimer, a importância do Sicredi para a entidade é muito grande. “Nós trabalhamos apenas com doações e pequenos briques. Assim, é muito difícil recebermos valores mais altos, pois tudo o que arrecadamos em nossas ações é de menor valor. O apoio da cooperativa nos ajuda no aluguel, luz, água, combustível e em todo o trabalho de prevenção. A Sicredi é uma instituição que tem nos ajudado muito e somos muitos gratos por todo o suporte”, frisa, a presidente.

Um novo olhar sobre a vida

Diagnosticada com câncer de mama em 2016, a candelariense Lisane de Oliveira, de 53 anos, realizou o tratamento até 2017, quando foi curada. No que considera o maior desafio de sua vida, a dona de casa se emociona ao relembrar o período em que a Liga de Candelária lhe ajudou. Segundo ela, a entidade foi fundamental ao destinar medicamentos, alimentação e apoio psicológico. “Para mim, durante o período em que estava em tratamento (quimioterapia e radioterapia), a Liga foi muito importante, pois sempre estavam à disposição no que eu precisava”, destaca.

Tratamento da doença trouxe um novo significado para a vida de Lisane. Foto: Gabriel Fuelber

Em meio as dificuldades impostas pelo tratamento, Lisane criou amizades e começou a participar de diversas ações, como caminhadas e encontros, que lhe auxiliaram durante a recuperação. Conhecedora da diferença que a Liga faz na vida das mulheres, a Sicredi busca apoiar iniciativas como essa, que trazem benefícios reais para a comunidade. “Os valores são muito importantes, pois a Liga tem despesas com pacientes que muitas vezes não tem condições financeiras de custear o tratamento. Assim, o apoio da Sicredi é fundamental para que muitas candelarienses possam seguir na sua luta”, conta a associada.

Uma década de superação

A chegada do mês de outubro é marcada pelo sentimento de superação na vida de Maristela Aggens, de 59 anos. Moradora de Candelária, a dona de casa descobriu um câncer de pele do tipo melanoma em 2012, após consultar uma dermatologista e ser informada sobre a presença da doença. Com o diagnóstico, procurou a Liga Feminina de Combate ao Câncer (LFCC) para conseguir atendimento especializado. “Minha luta contra o câncer foi de 2012 até 2022. Durante esse período, a Liga me ajudou muito no tratamento. Os valores repassados por entidades como a Sicredi são de suma importância, pois ajudam muitas mulheres a conseguirem enfrentar esse período desafiador”, conta.

Maristela realizou tratamento durante 10 anos. Foto: Gabriel Fuelber

Envolvida em um longo processo de recuperação, Maristela se engajou com a causa e passou a realizar trabalhos voluntários para ajudar outras pessoas. “Esse trabalho voluntário me transmite vários sentimentos, mas o principal é de gratidão. Poder ajudar quem precisa, da mesma forma como me ajudaram quando precisei, é muito gratificante”, conclui.

