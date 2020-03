Orquestra Jovem Recanto Maestro seleciona professores de Música para violino, violoncelo e contrabaixo

A Associação OntoArte está realizando as inscrições para seleção de professores de Música para o Orquestra Jovem Recanto Maestro, para o ensino dos seguintes instrumentos: violino, violoncelo e contrabaixo.

Além de aulas para crianças e jovens, os professores selecionados deverão participar de ensaios e concertos de música de câmara. As aulas serão ministradas na sede da Orquestra Jovem Recanto Maestro, no Recanto Maestro, distrito dos municípios de São João do Polêsine e Restinga Sêca, bem como nos pólos municipais da Orquestra, em Agudo, Restinga Sêca, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine e Silveira Martins.

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira é análise do currículo e da gravação em audiovisual. O repertório da gravação audiovisual deve incluir duas peças ou dois movimentos contrastantes, de livre escolha. Os candidatos deverão enviar seus currículos e link do vídeo para o e-mail marketing@recantomaestro.com.br até do dia 30 de março de 2020. O resultado da primeira etapa será anunciado no dia 6 de abril de 2020.

A segunda etapa será composta de audição, prova didática e entrevista, marcada para o dia 9 de maio em formato de entrevista virtual com horário a ser agendado com cada candidato.

O repertório para a audição será de duas peças ou dois movimentos contrastantes, de livre escolha e leitura à primeira vista de trechos escolhidos pela banca examinadora.

A prova didática consistirá de uma aula coletiva virtual com até seis alunos da Orquestra Jovem Recanto Maestro, com duração de 30 minutos.

A entrevista abordará aspectos pedagógicos, disponibilidade de carga horária para atender as demandas do ensino para crianças e jovens e para participar de ensaios e concertos de música de câmara.

Informações pelo fone (55) 99663-5471 ou pelo email marketing@recantomaestro.com.br

Fonte: Associação AntoArte