Orquestra Jovem Recanto Maestro realiza Concerto Didático em Nova Palma

Na última quarta-feira, dia 3, no Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado, a Orquestra Jovem Recanto Maestro levou música e cultura erudita às crianças das Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cândida Zasso e da Escola Estadual de Educação Básica Tiradentes, em Nova Palma.

As apresentações objetivaram despertar o interesse dos estudantes para as aulas do projeto da Orquestra Jovem Recanto do Maestro, que está com inscrições abertas no município. Podem participar crianças e adolescentes de 5 a 16 anos. As aulas, totalmente gratuitas, iniciam ainda neste mês de setembro no Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (55) 99728-1426.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma

