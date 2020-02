Orquestra Jovem Recanto Maestro encerra Residência Musical de Verão com concerto neste sábado

Depois de 12 dias de muito aprendizado e troca de experiências, a Orquestra Jovem Recanto Maestro realiza neste sábado, dia 8, o concerto de encerramento da Residência Musical de Verão 2020. A apresentação ocorrerá no auditório principal da Antonio Meneghetti Faculdade, no Recanto Maestro, às 19h, com transmissão da Rádio Integração 98.5 FM.

A Residência Musical de Verão teve início no dia 28 de janeiro, com a participação de 80 alunos do projeto. A residência reúne os alunos que registraram o melhor desempenho na Orquestra durante o ano de 2019 para terem aulas intensivas de música clássica com os professores do projeto e com a presença do professor internacional convidado, Ulyses Ascanio, da Fundación Musical Simón Bolívar (http://fundamusical.org.ve/), da Venezuela.

Essa é a quinta residência musical de verão que a Orquestra Jovem Recanto Maestro realiza. A primeira, em 2015, reuniu todos os alunos do projeto, naquela época, somando o número de 50. Hoje, o projeto conta com 421 estudantes e, por isso, foi criado um sistema de seleção dos estudantes que participam da residência. O período de doze dias que compreende a residência é dividido em duas partes: nos primeiros seis dias, participam os estudantes mais velhos da Orquestra Jovem; na segunda metade, os alunos mais velhos voltam para casa e as aulas são destinadas a um grupo de alunos da Orquestra Infantil. No sábado, dia 8 de fevereiro, os dois grupos se reúnem para o concerto final da residência musical.

A Residência Musical de Verão da OJRM é possível graças ao apoio institucional da Antonio Meneghetti Faculdade, que cede a Casa do Estudante localizada no campus para que os alunos do projeto possam pernoitar no Recanto Maestro. Graças a essa possibilidade, o cronograma da residência pode ser intensivo: as aulas de música são ministradas de manhã e de tarde, na sede da Orquestra Jovem, e há ainda ensaios livres individuais a noite.

O projeto Orquestra Jovem Recanto Maestro é promovido pela Fundação Antonio Meneghetti e executado pela Associação OntoArte, atingindo hoje as cidades de São João do Polêsine, Agudo, Restinga Sêca, Silveira Martins, Faxinal do Soturno e Santa Maria. Durante o ano, as aulas são ministradas uma vez por semana na cidade de origem do estudante e, aos sábados, os alunos mais avançados vão ao Recanto Maestro para participarem do ensaio orquestral com colegas de todas as cidades partícipes do projeto. As vagas são gratuitas e abertas a cada início do ano. Mais informações pelo site: www.ojrm.com.br ou fone (55) 99663-5471.

Fonte: Orquestra Jovem Recanto Maestro