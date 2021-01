Orquestra Jovem Recanto Maestro convida para seu primeiro concerto transmitido exclusivamente pela Internet

O concerto chamado Il volto del Onda marca o início do ano de aulas de 2021 para o projeto Orquestra Jovem Recanto Maestro, o qual alcança gratuitamente 134 crianças e jovens da rede pública de ensino das cidades de Agudo, São João do Polêsine, Silveira Martins, Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e Santa Maria.

Promovido pela Fundação Antonio Meneghetti e realizado pela Associação OntoArte com o apoio do Ministério da Cidadania, o projeto manteve-se ativo mesmo durante a pandemia de 2020 por meio de aulas virtuais.

A apresentação será interpretada pelos alunos mais avançados do projeto e seus professores. No repertório, obras do compositor Vagner Cunha, sobre poemas do músico e filósofo italiano Antonio Meneghetti, cujo trabalho inspirou a criação do projeto no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, campus da Antonio Meneghetti Faculdade. A apresentação será transmitida no domingo, dia 31 de janeiro, às 11h, no canal de Youtube da Orquestra (Clique AQUI para acessar).

Os participantes do projeto são, na maioria, filhos de agricultores e de profissionais atuantes na região da Quarta Colônia. Antes da existência do projeto, esses jovens não tinham opções de um projeto gratuito de música na região.

Neste ano, assim como foi em 2020, por conta da pandemia, eles terão, semanalmente, três aulas virtuais de música – sendo duas individuais e a outra em uma sala virtual coletiva em que encontrarão seus colegas por meio da Internet. Em casos em que o aluno não tem acesso à Internet, a Orquestra tem disponibilizado o apoio de aparelhos celulares e, até mesmo, aulas individuais em sua sede para permitir o acesso do aluno aos estudos musicais.

O projeto ensina os instrumentos clássicos dos naipes cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo); sopros (trombone, trompete, clarinete, tuba e oboé) e percussão (entre os quais, tímpano, bumbo e xilofone).

Todas as obras estudadas pelos jovens, bem como as que serão apresentadas no concerto, foram orquestradas especialmente para serem interpretadas por crianças e jovens em aprendizado de música clássica.

Apresentam-se no Concerto Il Volto del Ondaos jovens que estão há mais tempo no projeto, integrantes do grupo Orquestra Jovem. O concerto que será transmitido pela Internet tem a regência do Diretor Pedagógico da Orquestra Jovem Recanto Maestro, Maestro Antonio Borges-Cunha; e conta com a participação da soprano Andiara Mumbach e do pianista solista Gabriel Carrara.

Mais informações: www.ojrm.com.br ou (55) 99663-5471.

Fonte: Orquestra Jovem Recanto Maestro