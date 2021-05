Operação “This is it” é desencadeada em Restinga Sêca

A Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar e 2º Batalhão de Polícia de Choque (2º BPChoque) de Santa Maria, realizou na manhã desta quarta-feira, dia 19, a Operação “This is it” em Restinga Sêca.

Foram cumpridos Mandados de Prisão Preventiva na Rua Ernesto Friedrich e que resultaram na prisão de duas mulheres. “Chegamos hoje na prisão de cinco indivíduos que participaram diretamente de um homicídio. Duas mulheres presas aqui em Restinga Sêca e três apenadas na Grande Porto Alegre, nos presídios de Charqueadas e Central. As prisões são resultados de uma longa investigação”, revelou a delegada Elisabete Kaoru Shimomura.

A Operação “This is it” é resultado de investigação do homicídio de Michael Jaquison Lima Martinez, de 24 anos, morto por disparos de arma de fogo no dia 5 de fevereiro deste ano, no Bairro Iberê Camargo, em Restinga Sêca.

Ação contou com a participação de cães farejadores da Brigada Militar.