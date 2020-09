Operação Soturno Negro é concluída com sucesso

Há 40 anos, Faxinal do Soturno e alguns municípios da Quarta Colônia sediam o Curso de Forças Especiais do Exército Brasileiro. Denominado “Operação Soturno Negro”, o exercício de reconhecimento especial foi concluído na quarta-feira, dia 23 de setembro, após cerca de 10 dias de missões em Faxinal do Soturno, Nova Palma, São João do Polêsine, Dona Francisca, Restinga Seca e Ivorá.

Além dos 25 alunos do Curso, estiveram apoiando as atividades militares do 29º Batalhão de Infantaria Blindado, 6º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e 3ª Companhia de Comunicações Blindada, todos da 3ª Divisão de Exército e 6ª Brigada de Infantaria Blindada, maisa Força Aérea Brasileira, que esteve empregando dois helicópteros UH-60 Black Hawk do 5°/8º Grupo de Aviação (5°/8º GAv) Esquadrão Pantera da Ala 4 de Santa Maria. Todos ficaram alojados no Parque Municipal de Exposições ao longo da Operação.

Na tarde de quarta-feira, dia 23 de setembro, o capitão Boselli, do Centro de Instrução de Operações Especiais de Niterói, Rio de Janeiro e o cabo Stromm, da 3ª Companhia de Comunicações Blindada, de Santa Maria, estiveram na Prefeitura para agradecer à hospitalidade faxinalense. Representando o Coronel Rabêlo, os militares entregaram um diploma à Prefeitura de Faxinal do Soturno, pelo apoio prestado nas instruções da Operação Soturno Negro e confirmaram a intenção de seguir com a parceria firmada no Município e na Quarta Colônia.