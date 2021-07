Operação policial é realizada em Agudo

A Brigada Militar, com apoio do Setor de Fiscalização da Prefeitura, Polícia Civil, Força Tática da Brigada Militar e 2° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, realizou na sexta-feira, dia 23, uma operação policial em Agudo.

Com o objetivo principal de evitar acidentes, combater o tráfico de entorpecentes, roubo e qualquer tipo de ocorrência, as ações ocorreram também durante o final de semana.

Como resultados finais da operação foram abordados 96 veículos, nove motos e 140 pessoas, quando uma delas foi presa por desacato. Também foram autuados 16 condutores em diversos tipos de infrações como conduzir veículo sem cinto segurança, condutor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), permitir pessoa não habilitada a conduzir veículo, dirigir sob a influência de álcool e recusar a realizar o teste do Etilômetro (bafômetro).

A Brigada Militar alerta que recusar-se a realizar o teste do Etilômetro é infração gravíssima com multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.