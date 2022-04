Operação combate fraude de combustíveis na Quarta Colônia

Atendendo solicitação do Ministério Público de Faxinal do Soturno, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre e a Promotoria de Justiça local realizaram, em conjunto, nesta terça-feira, dia 5, operação de combate à adulteração de combustíveis nos postos revendedores de Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, São João do Polêsine e Dona Francisca.

Na ocasião, foi instalado laboratório móvel de análise de combustíveis nas dependências da Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno, onde o engenheiro químico da Promotoria de Justiça Especializada do Consumidor realizou 31 análises nas 19 amostras de combustíveis coletadas nos 10 postos revendedores de combustíveis, sendo constatado que todos os combustíveis estavam dentro dos padrões legais.

Participaram da operação o Dr. Cláudio Estivalet Júnior, da Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno, e Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor de Porto Alegre.

As análises foram realizadas em equipamentos certificados pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP), como Densímetro Eletrônico, Analisador de Ponto de Fulgor, Condutivímetro, Espectrômetro de Infravermelho e Provetas.

Já estão agendadas para o decorrer deste ano outras operações de monitoramento da qualidade de combustíveis em atendimento às solicitações de Promotorias de Justiça do interior do Estado do Rio Grande do Sul.