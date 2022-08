Operação Assistida nas novas praças de pedágio da RSC-287 inicia a partir do dia 21 de agosto

O treinamento das equipes da Concessionária Rota de Santa Maria, empresa do Grupo Sacyr, que vão atuar junto às três novas praças de pedágio – P01 – Taquari (km 47), P04 – Paraíso do Sul (km 168) e P05 – Santa Maria (km 220), inicia a partir do dia 21 de agosto. Denominada de Operação Assistida, a atividade se estende até o início da Operação Definitiva dessas praças, o que deve ocorrer a partir do mês de setembro, mediante autorização do Governo do Estado e da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). Na P01 e P04, o treinamento está previsto para iniciar no domingo, 21 de agosto, enquanto a previsão para P05 é o dia 29 de agosto.

Durante a Operação Assistida, período de divulgação e adaptação da comunidade à entrada em operação de uma nova praça e treinamento dos colaboradores, os veículos deverão passar pelas cabines de pedágio e parar, simulando o atendimento. “Todos serão classificados pelo operador conforme categoria, e após isso, serão liberados, sem a necessidade de pagamento da tarifa. Pedimos a compreensão e a colaboração dos usuários no sentido de respeitar a sinalização, as instruções e os operadores”, destaca o coordenador de Operações, Ricardo Abreu.

Testes – Também entram em Operação em Testes nos próximos dias as novas pistas (faixas de ampliação) das praças de pedágio já existentes – P02 – Venâncio Aires (km 86) e P03 – Candelária (km 131). O objetivo da medida é permitir que os novos sistemas, sensores, câmeras e demais equipamentos instalados sejam utilizados de forma supervisionada pela equipe de tecnologia da Concessionária. Durante esse período, essas novas pistas serão abertas durante intervalos para categorias e formas de pagamento específicas, com atendimentos acompanhados pelas equipes de tecnologia e implantação. “Essa fase de testes é necessária para garantir a integridade e funcionalidade dos novos sistemas e equipamentos”, completa Abreu.

Fonte: Sacyr