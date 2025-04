Ônibus escolar 0 km é entregue ao município de Faxinal do Soturno

Nesta segunda-feira, dia 7, o município de Faxinal do Soturno recebeu um ônibus escolar, que reforça a frota da Secretaria Municipal de Educação.

O veículo foi adquirido com recursos do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Seleções) – Transporte Escolar, no valor de R$ 469.499,00, com R$ 469,60 de contrapartida do município.

O novo ônibus escolar tem capacidade para 59 passageiros, sendo equipado com ar-condicionado, rampa de acessibilidade, cintos de segurança, e visa garantir mais segurança e conforto no translado à escola, além de contribuir para a redução da evasão escolar dos estudantes.

A secretária Simone Cancian Stieler celebrou a conquista do veículo, importante para a renovação da frota da Educação, que é uma das prioridades da Pasta.

“Nossa maior preocupação é quanto à segurança e o conforto de nossos alunos. Um veículo mais novo e moderno vai garantir um transporte de qualidade de todas as crianças e jovens do município”, explicou.

Participaram do ato de entrega, o prefeito Lourenço Domingos Moro, o vice-prefeito Luiz Carlos Rubert, a secretária de Educação, Cultura e Desporto Simone Cancian Stieler, o secretário de Administração Eduardo Garlet Prestes, a diretora da Escola Municipal Paulo Freire, Luselis Mazzonetto, e os motoristas responsáveis pelo transporte escolar.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno