Oficinas de hidroginástica ampliam ações de reabilitação física e qualidade de vida em Agudo

Com foco em saúde preventiva e reabilitação, a Secretaria de Saúde de Agudo passou a ofertar oficinas terapêuticas de hidroginástica para a comunidade. Entre os objetivos está a promoção da saúde e a reabilitação física da população. A iniciativa foi implementada com base em critérios técnicos, priorizando pessoas com doenças crônicas, idosos e pacientes que necessitam de acompanhamento específico.

A primeira turma iniciou na última terça-feira, dia 2, e já registrou boa adesão. A Secretária de Saúde, Camila Carvalho, explica que a expectativa é consolidar a hidroginástica como política permanente de promoção da saúde no município. “Seguimos ampliando as oportunidades de cuidado e prevenção em saúde. Essa oficina terapêutica oferece uma atividade segura, adaptada às condições dos participantes e que fortalece nossa rede de atenção, garantindo mais qualidade de vida para a população”, destaca.

A hidroginástica apresenta evidências comprovadas de eficácia, por oferecer fortalecimento muscular e articular com baixo impacto, melhora da circulação sanguínea, auxílio no controle de peso, estímulo ao equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora, além de redução do estresse e melhora do bem-estar físico e mental. O prefeito Luís Henrique Kittel ressalta que a iniciativa integra o planejamento da administração para ampliar a atenção preventiva em saúde. “Estamos atentos às necessidades da nossa população e sabemos o quanto atividades como esta fazem diferença no dia a dia, especialmente para quem enfrenta limitações físicas ou doenças crônicas”, afirmou.

As aulas acontecem no turno da tarde, sempre às terças e quintas-feiras, em grupos de até 15 alunos, e só podem ser acessadas após avaliação médica. A triagem inicial é realizada diretamente no Espaço SER, garantindo que cada participante esteja apto a praticar a atividade de forma segura.

Fonte: Prefeitura de Agudo