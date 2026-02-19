Oficina de Mandalas é realizada em Faxinal do Soturno

No último dia 10 de fevereiro, o município de Faxinal do Soturno, em parceria com a Emater, promoveu uma Oficina de Mandalas, em Santos Anjos, interior do município.

A atividade foi conduzida pela artista de Ivorá, Leani Bertoldo (Ateliê Aurora) e teve como objetivo promover um encontro das mulheres faxinalenses de diversas comunidades, unindo artesanato, cultura, geração de renda, momentos de alegria e confraternização.

A participante Eliana Benetti, que também é artesã, destacou a experiência com a produção das Mandalas. “Só tenho a agradecer à professora Leani, pelos ensinamentos. Foi uma tarde maravilhosa. E agradecemos pela oportunidade de termos essa atividade aqui em Santos Anjos”, ressaltou.

Ao longo de uma tarde de muita troca de experiências, as participantes aprenderam a confeccionar suas mandalas e levaram para casa o desafio de produzir modelos ainda mais elaborados.

“Foi uma tarde especial junto a esta turma maravilhosa de Faxinal do Soturno. Tivemos momentos de conversa sobre o meu trabalho e a confecção de mandalas com fio de lã. Ao final, deixei um desafio: fazer uma mandala de 8 pontas, que foi encarado com muito entusiasmo”, explicou Leani.

Também participaram da oficina as mulheres atendidas pelo Programa Família Gaúcha, acompanhadas pela Agente de Desenvolvimento da Família (ADF), Lisiane Ceretta Liberalesso.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno